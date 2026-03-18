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PortadaBuenos Aires|12

El encanto que tiene el riel

Por Andres Miquel
La locomotora 3925, una de las piezas que despiertan afición de quienes visitan el predio (Prensa Ferroclub Escalada)

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Por Emir Sader

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El expresidente se presentó como testigo

“Recuerdo un llamado de Alberto Fernández”: Macri declaró en la causa Sueños Compartidos

Otro miércoles de violencia policial

Jubilados fueron golpeados y detenidos en la marcha frente al Congreso

Según un estudio de Pulsar-UBA y el CELS

8 de cada 10 argentinos considera improbable un nuevo golpe de Estado

El segundo tiempo del gobierno de Milei

Por Gabriel Slavinsky

Economía

Luego de una reunión de Junta Directiva en la que habló de la crisis

Ahora la UIA pide que Milei fomente el consumo

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Quiénes se funden con el modelo libertario

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Por Vardan Bleyan

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Un alumno puso, con IA, las caras de sus compañeras menores de edad en cuerpos desnudos y las subió a un sitio para adultos

Va a juicio acusado del delito de lesiones graves, calificadas por mediar violencia de género

El postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín V. González bajo ataque

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La insólita respuesta del legislador

Un diputado compró un rifle por Mercado Libre y pidió que se lo enviaran a su despacho en el Congreso

Por Natalia López Gómez

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