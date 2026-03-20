Homenaje a 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar
Federico Galián: una crónica de la resistencia obrera
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy distinguirá hoy a Federico Galián, exalumno de la carrera de Ingeniería en Minas, por su trayectoria en el campo de los derechos humanos. Del acto, a las 11, en Ítalo Palanca 10, participarán las autoras de los libros “Desaparecidos de Tumbaya”, Ludmila da Silva Catela, y “Tumbaya en la memoria”, Josefina Mamani. Esta última obra comienza a circular mañana, y de ella es el texto que sigue, sobre Federico Galián.