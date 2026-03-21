Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta|12

A 50 años del golpe de Estado

Hipócritas inmorales

La sola recuperación de la democracia aún con todo lo que significó, no ha podido cambiar el panorama de entrega de la soberanía nacional que la generación setentista sacrificada advertía, y por la cual entregaron sus vidas, sostiene el autor.

Daniel Tort
Por Daniel Tort
(DANIEL GARCIA/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La madre de Plaza de Mayo tenía 95 y seguía buscando a su hijo

Murió María Takara de Oshiro

Los recordatorios de hoy

Graciela E. Alberti, Jorge Garcia Monticelli

Amsafé inicia un reclamo que recorrerá los 19 departamentos

Una nueva Carpa Blanca para la lucha docente

Cuando ni la Justicia puede

Situación límite de prestadores de la discapacidad

Por Laura Urbano

Exclusivo para

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° en la ciudadela de Carcassonne

Viaje a la Edad Media a través de la Matrix

Por Julián Varsavsky

El presidente español defiende su postura crítica a la inciativa bélica de EE.UU. e Israel

Sánchez se le planta a la OTAN por la guerra

Desde que asumió Milei, los servicios subieron 343%

Las tarifas se llevan el salario

Por Mara Pedrazzoli

Convocan a un proyectorazo masivo para el 23 de marzo

Un cielo iluminado con memoria

El País

La madre de Plaza de Mayo tenía 95 y seguía buscando a su hijo

Murió María Takara de Oshiro

La mezcla de corrupción en el gobierno con pobreza en la sociedad es inflamable

Vendedor de buzones

Por Luis Bruschtein

Medio Oriente

La dura advertencia de Irán al presidente Milei

Las maniobras previas del Criptobro al Tech Forum

Novelli y esa necesidad de tener una cuenta en Panamá

Por Irina Hauser

Economía

El flagelo afecta a cada vez más trabajadores

Cuatro de cada diez en la informalidad

Durante enero, volvieron a caer las ventas en supermercados

La familias ajustan en consumos esenciales

Recuperación en forma de U invertida

La economía creció 4,4%

Desde que asumió Milei, los servicios subieron 343%

Las tarifas se llevan el salario

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° en la ciudadela de Carcassonne

Viaje a la Edad Media a través de la Matrix

Por Julián Varsavsky

Una historia silenciada que merece ser contada

El alambrado: un biodrama sobre la identidad mapuche en la ciudad

En Rosario, la víctima se había rociado con nafta por un reclamo laboral

Un policía disparó con una Taser a un hombre y lo prendió fuego

Grupos ambientalistas debatieron en la facultad de derecho con miras a la audiencia pública

Contra la modificación de la Ley de glaciares

Deportes

El conjunto de Boedo se impuso 5-0 ante el equipo neuquino

Copa Argentina: San Lorenzo no tuvo problemas y goleó a Deportivo Rincón

Tenía 85 años

Murió Ernesto Cherquis Bialo, una pluma histórica del periodismo deportivo

Se trata de la suma más grande para una institución sin fines de lucro

River: acuerdo de financiamiento histórico para las obras del Monumental

La meteórica carrera azulgrana por contratar a su nuevo DT

San Lorenzo: como lo de Guede se complicó, vuelve a tallar Palermo