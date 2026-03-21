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Reconocimiento a la disposición para "defender la patria ante cualquier agresión de Estados Unidos"

Silvio Rodríguez recibió su arma de combate

El gobierno de Cuba le entregó al cantautor una réplica y un fusil AKM “en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo”

Handout picture released by Cuban website Cubadebate showing Cuban singer-songwriter Silvio Rodriguez (L) holding an AKM rifle handed to him by the Minister of the Revolutionary Armed Forces of Cuba, Army Corps General Alvaro Lopez Miera and President Miguel Diaz-Canel (background), during a ceremony in the framework of the country's National Defence Day, in Havana on March 20, 2026, days after he expressed his will in case the United States were to carry out its threat to invade the island nation. Rodriguez, 79, received the weapon and a replica in response to the request he made on March 18, when he stated on his blog Segunda Cita: "I demand my AKM, if they come at us. And let it be clear that I mean this very seriously." (Photo by Handout / CUBADEBATE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CUBADEBATE / HANDOUT " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Slvio Rodríguez recibe su fusil. (AFP/AFP)

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