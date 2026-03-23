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El plantel superó a Instituto de Córdoba por la fecha 12 del torneo

El triunfo pasó por la Boca luego de cinco partidos

El encuentro se definió en el segundo tiempo, con los goles del chico Aranda y del paraguayo Bareiro. El ganador alcanzó el sexto puesto en la zona A del campeonato.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Los jugadores de Boca festejan el gol de Aranda. (Julio Martin Mancini)

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