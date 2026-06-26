La costumbre japonesa de limpiar, enemiga número uno en los estadios

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Muchos de los escenarios del Mundial son prácticamente shoppings con una cancha en el medio. Así, la desesperación de los espectadores por las compras se apodera de la escena.

Por Cristian Dellocchio
Japon Mundial 2026
Un vikingo sueco charla con hinchas nipones. Vasos sobran. Sin Credito

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