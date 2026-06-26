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El País

Reuniones de urgencia en Casa de Gobierno

Adorni quedó en la cuerda floja y en la Rosada ya hablan de su reemplazo

Mientras Javier Milei sigue en España, crecen las versiones sobre una inminente salida del jefe de Gabinete. En Balcarce 50 comenzaron a barajar algunos nombres para una eventual sucesión.

Manuel Adorni entrando a Casa Rosada.
Noticias Argentinas

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