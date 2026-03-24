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Artistas jóvenes se suman a las reflexiones por los 50 años del último golpe cívico-militar
A 50 años del golpe, actores y actrices llaman a la acción
Testimonios de Almudena González y Manu Caponi (de “Argentina, 1985″), Carolina Kopelioff (“Cromañón”, “En el barro”), Max Suen y Valentino Grizutti.
Por
Camila Caamaño
24 de marzo de 2026 - 23:01
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Elenco de "Argentina, 1985"
Almudena González (a la izquierda de Darín), Manu Caponi (a la derecha) y la memoria más allá del set de filmación.
(Archivo -)
Temas en esta nota:
50 años del golpe
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