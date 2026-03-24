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Artistas jóvenes se suman a las reflexiones por los 50 años del último golpe cívico-militar

A 50 años del golpe, cantantes, raperos y bandas llaman a hacer ruido

Testimonios de Nasir Catriel, Luca Daniele (Cursi no Muere), Buenos Vampiros, Agustina (Rosamonte), Lucila Storino (Dum Chica), Broke Carrey y Shitstem.

Por Camila Caamaño
Testimonios de músicos por los 50 años del Golpe (Imagen IA)

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