Este 24 ya es nuestro

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El deporte y su hecho maldito: el Mundial 1978
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Las semillas de los 30 mil desaparecidos germinaron con el tiempo.
Por
Gustavo Veiga
24 de marzo de 2026 - 0:17
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Uno de los actos por el aniversario del golpe cívico militar.
(ENRIQUE GARCIA MEDINA)
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