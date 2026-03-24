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Lumilagro justificó la apertura importadora y los despidos

Provocó y tuvo que desdecirse

Lumilagro
Lumilagro desvinculó a más de 170 operarios en Tortuguitas para importar el producto desde China. (Redes Sociales)

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