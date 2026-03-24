“Queremos reconocer a los familiares de las víctimas”: el mensaje del gobierno de España por los 50 años del Golpe

Elma Saiz

MADRID, 24/03/2026.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Chema Moya

(Chema Moya/EFE)