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Los encuentros amistosos ante rivales de escaso relieve

Selección Argentina: la plata antes que la pelota

El campeón del mundo jugará ante dos africanos, mientras el resto de los sudamericanos enfrentan a potencias.

Daniel Guiñazú
Por Daniel Guiñazú
Selección Argentina-13/11/2024
Rodrigo De Paul ya se encuentra en el país. (Redes Sociales)

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