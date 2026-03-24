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PortadaEl Mundo

Para cuando salga del hospital

Un juez le dio prisión domiciliaria temporaria a Jair Bolsonaro

Un magistrado de la Corte Suprema habilitó al expresidente de seguir su condena en su casa por “razones humanitarias” cuando salga de su internación por bronconeumonía.

brasil jair bolsonaro -04/08/2025
brasil jair bolsonaro -04/08/2025 brasil jair bolsonaro -04/08/2025 (EFE/EFE)

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