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Diversidad y crímenes de lesa humanidad: ¿qué significa la cifra 30.400?

A 50 años, memorias en disputa

Cristian Prieto
Por Cristian Prieto
24M (Sebastian Freire)

Últimas Noticias

Una multitud marchó en Rosario a 50 años del golpe cívico-militar

La memoria se ejerce en la calle con muchos más

Por Ignacio Cagliero

A 50 años del golpe

Julieta González, ojos y oídos travestis en el pozo del terror

Por Marisa Rojas

El arte dio su contundente aporte a la movilización

Canción guardada en las pancartas

Por Leandro Arteaga

"Cincuenta años después. De Videla y Galtieri a Milei"

Del Frade insiste con la historia

Exclusivo para

Miles de familias fueron a la Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del Golpe

Una plaza repleta, con generaciones que se cruzan y crean memoria

Por Celeste del Bianco

Reconfiguración del programa Artemis y cambio de prioridades

La NASA quiere una base permanente en la Luna

La columna de La Cámpora reunió a más de 40 mil personas

La militancia con memoria junto a Cristina

Por Eva Moreira

Otra postal conmovedora de este 24M

La marcha de los bordados

Por Laura Haimovichi

El País

Miles de familias fueron a la Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del Golpe

Una plaza repleta, con generaciones que se cruzan y crean memoria

Por Celeste del Bianco

El camión de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con Axel Kicillof

Axel Kicillof: “Esta Plaza demuestra que Milei fracasó”

Por Karina Micheletto

“No nos han vencido”

Por Felipe Yapur

Una multitud defendió la Memoria, la Verdad y la Justicia desde las calles

A 50 años del golpe, la Plaza volvió a gritar: “Que digan dónde están”

Por Luciana Bertoia

Economía

Arcor-Danone absorben Mastellone Hnos.

No tan Serenísima

Lumilagro justificó la apertura importadora y los despidos

Provocó y tuvo que desdecirse

Un informe refleja que empieza a caer "el crédito social" que tenía el Gobierno

La crisis económica le pega de lleno a Milei

Por Leandro Renou

Frente a la retracción del consumo interno y la apertura importadora

Cierra una empresa emblemática en Santa Fé

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Habían regresado hace 96 horas a sus casas

Evacúan otra vez a los habitantes del complejo de viviendas de Parque Patricios por un posible colapso

Reconfiguración del programa Artemis y cambio de prioridades

La NASA quiere una base permanente en la Luna

El juez de Río de Janeiro redujo la posible condena a la influencer que hizo gestos racistas

Agostina Páez será liberada

Medio siglo de una carta que parece escrita hoy

Del lado Walsh de la vida

Por Flor de la V

Deportes

Los encuentros amistosos ante rivales de escaso relieve

Selección Argentina: la plata antes que la pelota

Por Daniel Guiñazú

El jugador y la posibilidad de regresar a jugar en la cancha de Boca

Valentín Barco: “Estoy muy contento de volver”

Sus dirigidos enfrentan a República Checa este jueves

El dentista que sueña con Irlanda en la Copa

Por Malva Marani

El argentino no pudo ante el local Tommy Paul

Tomás Etcheverry se despidió del Masters 1000 de Miami