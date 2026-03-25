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Rosario|12
Iniciaron las audiencias por la modificación a la Ley de Glaciares
Voces en defensa de los glaciares
La audiencia tuvo a nueve santafesinos en la lista de oradores. Críticas al gobierno y pedidos de impugnación. El diputado Giuliano propuso una consulta popular vinculante.
26 de marzo de 2026 - 3:26
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Nicolás Mayoraz, presidió la audiencia sobre glaciares.
(na)
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