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Salta iguala en julio la cifra anual registrada en 2025

Cinco femicidios, un femicidio vinculado y 5 muertes violentas o dudosas en lo que va de 2026

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres actualizó los registros y los cantidad de crímenes en contextos de violencia de género ya igualan al total de casos contabilizados en 2025.

Claudia Alvarez Ferreyra
Por Claudia Alvarez Ferreyra
Protesta contra los femicidios Protesta contra los femicidios gentileza Cuarto

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