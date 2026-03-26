Ley de Glaciares: cuáles son las multinacionales detrás del proyecto

ARGENTINA-SANTA CRUZ-PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES-PAISAJE

(260106) -- SANTA CRUZ, 6 enero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 3 de enero de 2026 del glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. (Xinhua/Li Muzi) (oa) (ah) (vf)

(Li Muzi)