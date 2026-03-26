Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Pidió la "nulidad absoluta" del peritaje de su celular

$Libra: Novelli no quiere que sigan leyendo sus mensajes

La defensa del trader amigo de Milei presentó un escrito ante la Justicia para solicitar que no se considere todas las pruebas reunidas gracias a los especialistas de la Datip.

Novelli
Novelli Novelli (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Polémica por la modificación

Ley de Glaciares: denuncian “una farsa” y piden la nulidad de la audiencia pública

Pidió la "nulidad absoluta" del peritaje de su celular

$Libra: Novelli no quiere que sigan leyendo sus mensajes

Ópera prima del estadounidense Brandt Andersen

“Fui forastero”: subrayado sobre los horrores de la guerra

Por Diego Brodersen

Nueva conexión aérea internacional

Autorizan a una aerolínea brasileña a operar la ruta San Pablo-Ushuaia

Exclusivo para

Opinión

Trump-Irán: regalos, guerras y negociaciones

Por Daniel Kersffeld

Pese al desfinanciamento y los embates del Gobierno

Ranking QS 2026: cinco carreras de la UBA quedaron dentro del Top 50 mundial

Producto del aumento de las tasas y de la inflación

La baja del crédito hipotecario impacta en el mercado

Se alcanzó un promedio de 90 mil por mes a partir de diciembre

Aumenta la cantidad y valor de cheques rechazados

El País

Pidió la "nulidad absoluta" del peritaje de su celular

$Libra: Novelli no quiere que sigan leyendo sus mensajes

La causa avanza

El piloto que le vendió los pasajes a Adorni declara en Comodoro Py

Para Furiase, la economía marcha sobre ruedas

“No hay mucha gente que esté peor”: el Gobierno sigue minimizando la crisis

Página/12 hace memoria

El último verano

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 26 de marzo de 2026

¿Hasta cuándo subirá el combustible?

La nafta sigue aumentando y está entre las más caras de la región

Por Vardan Bleyan

Producto del aumento de las tasas y de la inflación

La baja del crédito hipotecario impacta en el mercado

Se alcanzó un promedio de 90 mil por mes a partir de diciembre

Aumenta la cantidad y valor de cheques rechazados

Sociedad

Nueva conexión aérea internacional

Autorizan a una aerolínea brasileña a operar la ruta San Pablo-Ushuaia

Discriminación homoodiante y violencia de género en "Cachirulo"

Escándalo en una milonga porteña: el organizador agredió y echó a dos mujeres por bailar juntas

Un retroceso biologicista

El Comité Olímpico prohibió la participación de mujeres trans en disciplinas femeninas

25 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Impresionante incendio en un depósito de pinturas en Franciso Álvarez

Deportes

Este viernes será el segundo show

El Monumental en modo AC/DC: ¿cómo quedará el césped para el comienzo de la Sudamericana?

Empiezan las Prácticas en Japón

Franco Colapinto habló de la exhibición en Argentina: “Sería increíble”

Fran venció a Humbert y está en los cuartos de final del Masters 1000

Cerúndolo ya está en cuartos y va por Zverev en Miami

Este jueves se enfrenta a Surinam por la semifinal del repechaje

Bolivia se juega la gran chance para volver a un Mundial