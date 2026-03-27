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El tenista argentino perdió ante el alemán en los cuartos de final

Cerúndolo no pudo con la potencia de Zverev y se despidió del Masters 1000 de Miami

El porteño, a pesar de la derrota, cierra una semana positiva en Florida tras haber eliminado a figuras como Medvedev y Humbert.

Francisco Cerùndolo, Miami Open
El argentino no pudo reaccionar ante el alemán. (RICH STORRY, AFP -/Getty Images via AFP)

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