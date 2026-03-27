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A 24 horas del inicio
Incendio en Francisco Álvarez: se reactivó el fuego en el depósito de pinturas
Cuatro dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Otra vez una densa columna de humo negro cubre la zona.
27 de marzo de 2026 - 12:45
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Incendio
Las llamas en el depósito de pinturas de Francisco Álvarez siguen activas
(Captura TV)
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