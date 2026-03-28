Las tapas del diario también hacen memoria

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Muestra 50 años del Golpe, 50 tapas de Página/12, en la Facultad de Derecho de la UBA
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Se inauguró la exposición que recorre las luchas del movimiento de derechos humanos. Nora Veiras, Víctor Santa María y el rector Ricardo Gelpi resaltaron su potencia en este presente.
Por
Karina Micheletto
28 de marzo de 2026 - 2:24
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Muestra tapas Pàgina12, 50 años del golpe, Facultad de Derecho.
Gelpi, Veiras y Santa María, en la inauguración.
(adrian perez)
Temas en esta nota:
50 años del golpe
Página/12
Memoria, Verdad y Justicia
Derechos Humanos
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