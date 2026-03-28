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"Avanzamos junto al Gobierno Nacional en un proyecto estratégico para nuestra provincia"

Sáenz anunció que Provincia y Nación construirán un aeropuerto internacional en Cafayate

El anuncio se hizo tras una reunión del gobernador de Salta con el secretario de Turismo y Ambiente nacional, Daniel Scioli.

Anuncio conjunto. Sáenz y Scioli (Prensa)

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