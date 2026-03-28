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El italiano y el checo definen el Masters 1000 en La Florida

Sinner y Lehecka, una final inesperada en Miami

El número dos del mundo quiere celebrar el Sunshine Double. La revelación del certamen busca su primer título grande

FOTO EFE estados unidos miami 2026 tenis Jiri Lehecka Jannik Sinner
Lehecka-Sinner, una final que promete mucha acción. (EFE)

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