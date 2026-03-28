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Sinner y Lehecka, una final inesperada en Miami
El número dos del mundo quiere celebrar el Sunshine Double. La revelación del certamen busca su primer título grande
28 de marzo de 2026 - 22:32
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Lehecka-Sinner, una final que promete mucha acción.
(EFE)
Temas en esta nota:
Tenis
Jannik Sinner
Masters 1000 de Miami
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