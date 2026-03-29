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Conmoción en el Poder Judicial de Córdoba

Un funcionario en connivencia con un abusador

En una causa en la que un hombre fue condenado por abusar de su hija se encontraron conversaciones en su celular que muestran que el vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba lo habría asesorado para armar su defensa.

Gregorio Tatian
Por Gregorio Tatian
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba Fachada de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba. (Ramiro Pereyra/15)

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