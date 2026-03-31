Colapinto en Argentina: así será el auto con el que correrá en Buenos Aires

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El evento será histórico y Alpine confirmó el modelo que utilizará para correr en las calles de Palermo.
31 de marzo de 2026 - 13:47
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El monoplaza será un Alpine E20 de 2012
(Archivo Alpine)
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