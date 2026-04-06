Comunicación comunitaria y soberanía tecnológica en América Latina
Del norte argentino a Puebla: redes que se tejen desde abajo para disputar la comunicación
El Bootcamp 2026 reunió en México a comunicadoras y comunicadores de 14 países en el cierre de un proceso de formación continental. La fuerte participación del norte argentino expuso experiencias concretas de conectividad comunitaria y reforzó un horizonte común: construir soberanía tecnológica con identidad, organización y perspectiva regional.