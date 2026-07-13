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Sociedad

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de una serie de mascarillas faciales y cosméticos

No estaban registrados ante el organismo y fueron catalogados como “ilegítimos”.

Máscarilla facial La Anmat prohibió unas mascarillas faciales por irregularidades Freepik

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