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Radio 750

Una jugada sin éxito

La maniobra de la UCR de Córdoba para aliarse con Javier Milei

Referentes del radicalismo denunciaron que la cúpula del partido en la provincia intentó impedir las elecciones internas para llegar al 2027 con mayores chances de sumarse a La Libertad Avanza.

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