Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
Una jugada sin éxito
La maniobra de la UCR de Córdoba para aliarse con Javier Milei
Referentes del radicalismo denunciaron que la cúpula del partido en la provincia intentó impedir las elecciones internas para llegar al 2027 con mayores chances de sumarse a La Libertad Avanza.
13 de julio de 2026 - 14:04
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Últimas Noticias
Los europeos van por su segunda Copa del Mundo
Las tres claves de Inglaterra para vencer a Argentina
Malvinas y el fútbol: las dos pasiones que unen a la Argentina
Por
Edgardo Esteban
IA y poder tecnológico
Desafíos para la democracia y los derechos humanos
Por
Pablo Gutiérrez Colantuono* y Roberto Samar**
Preocupación en el sector
El drama del teatro independiente: hay menos obras y espectadores y cierran salas emblemáticas
Exclusivo para
Teherán cerró el estrecho de Ormuz y atacó bases estadounidenses
EE.UU. e Irán escalan la tensión en Medio Oriente
Ante el creciente bloqueo económico y petrolero estadounidense
Cuba denuncia la estrategia de agresión de Estados Unidos
La autonomía que inquieta a los Milei
Bullrich, en “campaña permanente”: redes sociales y recorridas para desmarcarse de la Rosada
Por
Werner Pertot
La presidenciable de extrema derecha apeló la sentencia
Debate en Francia: ¿Quién debe decidir sobre Le Pen, los jueces o los electores?
Por
Juan Francia
El País
Prestadores con deudas y pensiones sin respuesta
A un año de la sanción de la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno profundiza el ajuste
Por
Matías Ferrari
La autonomía que inquieta a los Milei
Bullrich, en “campaña permanente”: redes sociales y recorridas para desmarcarse de la Rosada
Por
Werner Pertot
La casta libertaria está en orden
¿El Gobierno recuperó la ofensiva?
Por
Eduardo Aliverti
Polémica por un buque británico en aguas juridisdiccionales argentinas
Los ingleses navegaron en mar argentino y la oposición le exigió explicaciones al Gobierno nacional
Economía
Hasta 2027
El Gobierno prorrogó la emergencia energética
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de julio de junio de 2026
Un mayorista propone abonar indemnizaciones con productos de limpieza
Cierres, despidos y pago en cuotas
Por
Bernarda Tinetti
Sin transporte ferroviario ni rutas, fueron víctimas de la concentración agraria
Los pueblos fantasma que el modelo económico desconectó
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
En la competencia "Doble Apolo"
Gauchos vs. runners: jinetes atacaron a rebencazos a los participantes de una carrera en Río Negro
Por irregularidades
La Anmat prohibió la venta de una serie de mascarillas faciales y cosméticos
Neblina matinal
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 13 de julio
En la Argentina y en el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de julio
Deportes
Los europeos van por su segunda Copa del Mundo
Las tres claves de Inglaterra para vencer a Argentina
Malvinas y el fútbol: las dos pasiones que unen a la Argentina
Por
Edgardo Esteban
La previa, con operativo policial reforzado y el último entrenamiento
“Solo un partido de fútbol”: la posible formación de Argentina ante Inglaterra y el récord de Scaloni
Las cábalas y el recuerdo de Diego Maradona
Ahora nos volvimos a ilusionar: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra