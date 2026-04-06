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PortadaBranca de vuelta

Alcanzó un 60 por ciento de imagen negativa

Más de la mitad de los argentinos rechaza el modelo de Javier Milei

La economía es el principal factor en la caída de la valoración del gobierno.

Javier Milei en el "Board of Peace" de Donald Trump (SAUL LOEB/AFP)

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