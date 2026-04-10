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Reforma laboral y después…

El ajuste siempre lo pagan las trabajadoras

Una semana más tarde de que la Justicia le pusiera un freno a 82 artículos de la reforma laboral, considerada esclavista por la clase trabajadora en su conjunto, el gobierno nacional dio de baja 950 mil asignaciones de 78 mil pesos de Volver al Trabajo. La respuesta fue más de 100 cortes y ollas populares en todo el país denunciando que el hambre es un crimen y que resolverlo es un problema político. Jimena Frankel y Mariana Campos, licenciadas en Relaciones del Trabajo e investigadoras del Instituto de Estudios y Formación del IEF explican la letra chica de la reforma.

Por Ines Hayes
AME1313. DOCK SUD (ARGENTINA), 07/03/2026.- Agustina Micaela Nievas (i), Bárbara Cristina Schulze (c) y Angie Vanesa Torilla, quienes trabajan en una refinería de la Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), caminan por las instalaciones de su trabajo este jueves, en Dock Sud (Argentina). La reforma laboral que entró en vigor este viernes en Argentina, y que conlleva un gran recorte de derechos, afectará especialmente a las mujeres, según afirman trabajadoras del sector petrolero durante una visita de EFE a una planta dedicada a la destilería de crudo, en las afueras de Buenos Aires, con motivo del Día Internacional de la Mujer. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Las trabajadoras serán las más perjudicadas por la reforma laboral (JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE)

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