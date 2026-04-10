El ajuste siempre lo pagan las trabajadoras

Una semana más tarde de que la Justicia le pusiera un freno a 82 artículos de la reforma laboral, considerada esclavista por la clase trabajadora en su conjunto, el gobierno nacional dio de baja 950 mil asignaciones de 78 mil pesos de Volver al Trabajo. La respuesta fue más de 100 cortes y ollas populares en todo el país denunciando que el hambre es un crimen y que resolverlo es un problema político. Jimena Frankel y Mariana Campos, licenciadas en Relaciones del Trabajo e investigadoras del Instituto de Estudios y Formación del IEF explican la letra chica de la reforma.