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Tras un amparo de aeronáuticos

Frenan artículos clave de la reforma laboral

La Justicia laboral hizo lugar al amparo del sindicato APA y suspendió puntos centrales de la ley 27.802 vinculados a libertad sindical, derecho a huelga y convenios colectivos.

Natalia López Gómez
Por Natalia López Gómez
Trabajadores aeronáuticos celebraron el fallo que suspendió artículos clave de la reforma laboral y lo consideraron un primer freno judicial.

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