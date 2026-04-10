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"Fuimos como cualquier hijo de vecino", dijeron
“No hicimos nada ilegal ni inmoral”: la floja defensa de los hombres de Caputo por los créditos VIP
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y Federico Furiase, secretario de Finanzas, negaron privilegios en el otorgamiento de préstamos hipotecarios del Banco Nación.
10 de abril de 2026 - 1:28
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Felipe Núñez y Federico Furiase
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
Créditos Hipotecarios
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