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Suspendieron las clases

Alarma en Rosario: dejaron una falsa granada y una nota con amenazas en una escuela

Ocurrió en la Escuela Nº 1210 Luis Rullán, en el norte de la ciudad.

Rosario Hallaron una falsa granada en una escuela de Rosario y evacuaron el edificio (Google M)

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