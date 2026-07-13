Contra el artículo que exige listas en 15 departamentos
El PO pidió a la Corte que declare inconstitucional la reforma electoral
La fuerza de izquierda presentó una acción popular de inconstitucionalidad contra el artículo central de la Ley 8535, aprobada este año por la Legislatura provincial. Sostiene que la nueva exigencia para competir por la Gobernación constituye una “barrera proscriptiva”, vulnera el pluralismo político y contradice el principio de distrito único previsto por la Constitución salteña.