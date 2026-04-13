Declaró Emiliano Endrizzi: qué consecuencias enfrenta el futbolista

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El defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy recuperaría la libertad. En las próximas horas se define su situación judicial.
13 de abril de 2026 - 17:26
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Emiliano Endrizzi
(Redes Gimnasia y Esgrima (J))
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