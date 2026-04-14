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PortadaEl País

Allanaron la casa del jerarca del Ejército y se llevaron manuscritos reveladores

Los archivos que ya no esconderá Suárez Mason

El juez Rafecas dispuso una requisa en un departamento en el que vivió el genocida. Se llevaron papeles secretos que ya están en poder del juzgado para ser analizados.

Por Luciana Bertoia
Suárez Mason murió impune en 2005, pero la causa por los crímenes cometidos en la Zona I lleva su nombre. Suárez Mason murió impune en 2005, pero la causa por los crímenes cometidos en la Zona I lleva su nombre. (EGM/NA)

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