Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Segundo día de paro de los médicos de PAMI en defensa de sus ingresos

📰 El ajuste de Caputo a los jubilados continúa

No tienen respuestas del gobierno de Javier Milei por el recorte en el pago de sus servicios. El impacto en los adultos mayores: “Eligen si comprar remedios o comer”.

frente de jubilados se manifiestan frente a la oficina de PAMI rosario por recortes y despidos foto gentileza Diario Conclusión
Mañana habrá una movilización de jubilados a la sede central del PAMI. (gentileza Diario Conclusión)

Últimas Noticias

Pedido de información por recortes de Nación en el Plan Remediar

Un ajuste que preocupa en la salud rosarina

UNIVERSIDAD, La clase-despedida del profesor Alberto Giordano

La aventura de lanzarse a la lectura o para qué leer

Por Leandro Arteaga

La grieta en el oficialismo se hace inocultable

Arde en Santa Fe la interna pullarista

Perico Pérez, librero y editor de Rosario

Un referente en primera persona

Exclusivo para

Discurso en la cena anual de la Fundación Pensar

Macri se prepara para atacar

Por Werner Pertot

Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.

Casi un millón y medio para no ser pobre

La decisión final dependerá de la decisión de un juez

El Gobierno español firmó la resolución para extinguir la Fundación Francisco Franco

Primera audiencia del segundo juicio

La muerte de Maradona, otra vez en la Justicia

El País

La Federación Argentina de Municipios describió la situación crítica que atraviesan

Punto por punto, el reclamo de los intendentes a Caputo

Discurso en la cena anual de la Fundación Pensar

Macri se prepara para atacar

Por Werner Pertot

Los proyectos que buscan proteger a los endeudados con planes de pago acordes a sus ingresos

Leyes contra el endeudamiento de las familias

Una torpeza tras otra

Adorni modifica a destiempo su declaración jurada, pero lo descubren

Por Irina Hauser

Economía

"Los próximos 18 meses serán los mejores en décadas"

Caputo dice que se viene lo mejor

Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.

Casi un millón y medio para no ser pobre

Con ajuste, salarios pisados y dólar intervenido, subió 3,4 por ciento en marzo

La inflación de Milei “se desploma” para arriba

Por Leandro Renou

En contra de la figura del "colaborador independiente"

Fuerte revés para las plataformas de reparto

Sociedad

La Justicia dictó la prisión preventiva por seis meses

Caso Ángel López: imputaron a la madre y al padrastro del niño

El Hospital Italiano habría intercambiado a dos bebés hace cuarenta años

Cambiadas al nacer

La acción costaría 11.600 millones de dólares y le compite a Stalink de Elon Musk

Amazon comprará a la operadora de satélites Globalstar

Primera audiencia del segundo juicio

La muerte de Maradona, otra vez en la Justicia

Deportes

El tenista porteño se impuso en sets corridos ante el número 4 del mundo

ATP 500 de Barcelona: Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov

El equipo del Cholo Simeone perdió 2 a 1 con Barcelona, pero igual le alcanzó para avanzar

Champions League: Atlético de Madrid y PSG, semifinalistas

El equipo del Cacique Medina fue un poco más que el de Orfila

Copa Libertadores: Estudiantes superó ajustadamente a Cusco

El club destacó en un comunicado el legado del entrenador argentino

Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami por motivos personales