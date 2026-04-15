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Documental de más de cinco horas de la cineasta Julia Loktev

“Mis amigos indeseables”: miedo, censura y exilio forzado

La cineasta muestra las actividades cotidianas de Dozhd, señal independiente luego clausurada por el gobierno ruso.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
Mis amigos indeseables
Las periodistas de Dozhd viven con miedo a ser detenidas en cualquier momento. (Gentileza -)

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