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FOTOGRAFÍA Martín Acosta y “ADN - Historias de aparecidos”

Imágenes de lo que aparece

“La idea era crear un retrato de la persona aparecida junto con la persona que había trabajado en su búsqueda. Esa era la síntesis.” M. Acosta

Laura Gomez
Por Laura Gomez
Martín Acosta presenta la segunda edición de su fotolibro ADN Historias de aparecidos, un trabajo que reconstruye doce historias de hijos e hijas de personas desaparecidas, secuestradas siendo bebés que recuperaron su identidad tras haber sido apropiados y apropiadas durante la última dictadura militar.
La segunda edición se presenta hoy en ArtexArte, Lavalleja 1062. (Martín Acosta)

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