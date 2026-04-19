Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Javier Milei
Lilia Lemoine
Manuel Adorni
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Un muestra más del alineamiento de la Cancillería con Estados Unidos
Javier Milei hace una copia de Trump Again
Un cable secreto ordenó a las embajadas a sumarse a la difusión de videos turísticos con la consigna “La Grandeza de Argentina”, algo que cayó mal entre los diplomáticos.
Por
Raúl Kollmann
19 de abril de 2026 - 0:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Captura
Así cierra el video promocionado por la cancillería argentina.
(Capturas de Video)
Últimas Noticias
Con un gol de Aguirre, el Pincha ganó en Alta Córdoba
Torneo Apertura: Estudiantes venció a Instituto y es líder
Kicillof se reunió con Lula en el cierre de su gira europea en Barcelona
“Hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”
Por
Juan Manuel Meza
El Lobo se impuso 1-0 con un gol de penal de Marcelo Torres
Torneo Apertura: Gimnasia cambió de técnico y no para de ganar
Convocó a armar un gran frente para apoyar la candidatura de Kicillof en 2027
Alak asumió como presidente del PJ de La Plata
Exclusivo para
Fue adquirido por un comprador de EE.UU.
Subastan por una fortuna un chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic
El "Messi de las finanzas" patea vencimientos
Caputo celebró los acuerdos que le permitirán seguir endeudando al país
El viernes 24 de abril
Por los despidos, el SMN anunció un paro y podría haber cancelaciones de vuelos
Solicitó que se fije la fecha
Tras el show de “Pity” Álvarez en Córdoba, el fiscal de la causa por homicidio pidió que se reanude el juicio
El País
Lula Da Silva reclamó por la libertad de Cristina Kirchner
Un pedido en el corazón del Congreso progresista de España
Por
Nicolás Adet Larcher
Encuentro global progresista frente a la crisis
El avance de la derecha comienza donde nosotros fallamos
Por
Nicolás Trotta
Asistirá a los festejos por la independencia
Milei inició su tercer viaje a Israel
Un reconocimiento a la lucha y la memoria
Taty Almeida recibió el doctorado honoris causa en la UBA: “Le demostramos a Milei que la resistencia continúa”
Por
Luciana Bertoia
Economía
Los mejores 20 meses
Por
Hernán Letcher
El "Messi de las finanzas" patea vencimientos
Caputo celebró los acuerdos que le permitirán seguir endeudando al país
Se acelera el cierre de fábricas estratégicas y aumenta la dependencia de insumos importados
Aquí ya no podemos hacerlo
Por
David Cufré
En Factoría, para todos los sectores productivos
Amplían el Régimen de Aduana
Sociedad
Una multitud desbordó la Plaza de Mayo para homenajear al papa argentino a un año de su muerte
Histórico homenaje del cura Guilherme al Papa Francisco
Por
Flavio Rapisardi
El modelo laboral de las plataformas en crisis
Pedalear contra el tiempo, la vida detrás del delivery
Por
Dolores Curia
La historia de "Trapo, el miedo de la moda"
Creó una marca de ropa hecha con repasadores y trapos rejilla y sueña con vestir a Bizarrap
Por
Eva Rey
Polémica por la privatización del complejo de Chapadmalal y el futuro del turismo social
El Gobierno ordenó desalojar a los trabajadores que viven en el histórico complejo turístico de Chapadmalal
Deportes
Con un gol de Aguirre, el Pincha ganó en Alta Córdoba
Torneo Apertura: Estudiantes venció a Instituto y es líder
El Lobo se impuso 1-0 con un gol de penal de Marcelo Torres
Torneo Apertura: Gimnasia cambió de técnico y no para de ganar
El encuentro se disputará en el Monumental desde las 17
Torneo Apertura: River, Boca y un superclásico en el que todo es posible
El conjunto donostiarra festejó el título por quinta vez en su historia
Copa del Rey: Real Sociedad campeón por penales ante Atlético de Madrid