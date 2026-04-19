Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Tercera visita del mandatario a ese país

Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

Milei en Israel (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hora, TV y todo sobre el partido

River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumetal, minuto a minuto

Lugares

El Chasqui en Tucumán, un monumento por la memoria indígena

Por Sol Duarte

Se cumplen 83 años del levantamiento del ghetto de Varsovia

Oyneg Shabbes

Por Elina Malamud

Jornada dominical agradable y con nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril

Exclusivo para

El impacto de la guerra en el sector de la agricultura familiar

El ajo, en crisis ante la falta de planificación

Por Diego Montón

Una derrota del interés soberano

Glaciares y minería: la desunión nacional

Por Juan José Carbajales

NOTA DE TAPA Entrevista a Sol Bassa, antes de presentar en vivo "Madera Rosa", su nuevo disco

Confiar en el instinto

Por Ivana Romero

Independiente se impuso 3-1 al Halcón en Avellaneda

Torneo Apertura: el Rojo venció a Defensa y tiene luz verde para clasificarse

El País

Axel en España

Por Jorge Alemán

El Presidente ya no es la estrella tuitera que era

Milei se apaga en su propia red

Por Luciana Bertoia

El espejo de Kicillof, las cláusulas del kirchnerismo y la carta de Massa

Los candidatos del peronismo empiezan a probarse el traje y la interna abierta está en el horizonte

Por Sebastián Cazón

LLA intenta recuperar la agenda con una reforma de Ley de Salud Mental y cambios en Emergencia en Discapacidad

En busca de un salvadidas en el Congreso

Economía

Los mejores 20 meses

Por Hernán Letcher

Milei empieza a tener cuestionamientos fuertes en el establishment

El Círculo Rojo habla de la corrupción “artesanal” de Adorni y teme la crisis de la clase media

Por Leandro Renou

El "Messi de las finanzas" patea vencimientos

Caputo celebró los acuerdos que le permitirán seguir endeudando al país

Se acelera el cierre de fábricas estratégicas y aumenta la dependencia de insumos importados

Aquí ya no podemos hacerlo

Por David Cufré

Sociedad

Se cumplen 83 años del levantamiento del ghetto de Varsovia

Oyneg Shabbes

Por Elina Malamud

Jornada dominical agradable y con nubes

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de abril

La Plaza de Mayo vibró con la música electrónica del cura Guilherme

Un verdadero lío al ritmo del papa Francisco

Por Flavio Rapisardi

Deportes

Hora, TV y todo sobre el partido

River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumetal, minuto a minuto

Independiente se impuso 3-1 al Halcón en Avellaneda

Torneo Apertura: el Rojo venció a Defensa y tiene luz verde para clasificarse

"La vida sin la rutina que tuve durante 20 años es un poco rara", dice en exclusiva

Juan Martín del Potro, cosechar desde el amor: “Sufría mucho pero ahora disfruto del reconocimiento”

Por Pablo Amalfitano

Entrevista con uno de los periodistas “subversivos” que figura en la lista del EAM ’78

José Steinsleger: “El mundo no está para celebrar nada”

Por Gustavo Veiga