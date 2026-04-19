La Municipalidad de Tres Arroyos hará obras que la Nación se niega

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En intendente Pablo Garate pretende reparar cien metros de asfalto porque los autos deben ir a 10 kilómetros por ahora por los baches. Colocará semáforos y rotondas.
Por
Andres Miquel
19 de abril de 2026 - 23:31
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El municipio gobernado por Pablo Garate invertirá 240 millones de pesos para transformar parte de la traza de la Ruta Nacional 228
(Prensa Municipalidad de tres Arroyos)
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