Desde este jueves hasta el lunes 11 de mayo, en La Rural
La Feria del Libro celebra cincuenta años uniendo caminos
La apertura de esta edición será con un diálogo entre Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. Dos premios Nobel de Literatura participarán de varias actividades: el chino Mo Yan y el sudafricano John Maxwell Coetzee. También visitarán la Feria la india Kiran Desai, el cubano Leonardo Padura y el italiano Andrea Bajani, entre otros. La Maratón de Lectura de esta edición estará dedicada a los 50 años del Golpe de Estado. Perú será el primer país invitado de honor.