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Sociedad

Alerta por la pérdida de la inmunidad de rebaño

Vacunación: preocupa la baja cobertura en esquemas de inmunización obligatorios

En los últimos reportes epidemiológicos de Argentina se registró un aumento sostenido de casos de coqueluche y tuberculosis, enfermedades prevenibles con una correcta vacunación.

OMS anuncia acuerdo con Pfizer para distribuir vacunas en países pobres (Carlos de Saá/EFE)

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