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El Mundo

La ley entrará en vigencia en seis meses

Turquía prohibió a los menores de 15 años el acceso a redes sociales

La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Recep Erdoğan. Australia ya había promulgado una norma similar pero que rige desde los 16 años.

Las redes deberán poner sistemas de verificación de edad en Turquía. (Archivo -)

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