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Sociedad

El Batallón 201 del Ejército de EE.UU. compuesto por directivos de Palantir, Meta y OpenIA

La IA como arma letal de los coroneles de Silicon Valley

En EE.UU. las big-tech pasan a integrar las fuerzas armadas en un nuevo complejo militar-digital que se hizo visible en los bombardeos a Gaza e Irán.

Julián Varsavsky
Por Julián Varsavsky
Andrew Bosworth -Meta-, Bob McGrew -Palantir-, Shyam Sankar -Palantir- y Kevin Weil -OpenAI- juran como militares. (DIVISIÓN DE INFORMACIÓN VISUAL Y MULTIMEDIA DEL EJÉRCITO eeuu)

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