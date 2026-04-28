Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

Se presentan en la disco Amérika

Cindy Cats: “Reivindicamos nuestro patrimonio cultural”

Sus integrantes forman parte de bandas que acompañan a solistas destacados, pero la banda tiene un vuelo propio que va más allá de sus versiones de rock argentino.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Cindy Cats
"Hay algo que se mantiene vigente: a la gente le gusta ver música en vivo.” (Sin Credito)

Últimas Noticias

Entrevista exclusiva en AM 750

Maximo Kirchner: “Hoy gobierna la antipolítica”

El Gobierno sigue sin resolver el conflicto del transporte y las cámaras están "en estado de emergencia"

Además del caos, aumentos en los colectivos

El conjunto de Diez pudo darlo vuelta en Parque Patricios

Torneo Apertura: Huracán cayó como local ante Argentinos

Pide la nulidad del fallo y recusa al juez Pesino

Reforma laboral: la CGT denuncia que la jugada del Gobierno incluyó fórum shopping y un juez amigo

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur

Exclusivo para

La irrupción de un hombre armado generó dudas en torno a la protección de Trump

La Casa Blanca no implementó el mayor nivel de seguridad para la cena de corresponsales

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Se puede ver en la plataforma Flow

“El resto bien”, la crisis adulta hecha comedia

Por Emanuel Respighi

El País

Entrevista exclusiva en AM 750

Maximo Kirchner: “Hoy gobierna la antipolítica”

El Gobierno sigue sin resolver el conflicto del transporte y las cámaras están "en estado de emergencia"

Además del caos, aumentos en los colectivos

Pide la nulidad del fallo y recusa al juez Pesino

Reforma laboral: la CGT denuncia que la jugada del Gobierno incluyó fórum shopping y un juez amigo

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur
Le exigen a los rectores informes de incumplimiento docente

El Gobierno contra la Universidad

Economía

Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

El indicador elaborado por JP Morgan cerró en 582

El riego país volvió a subir

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

Fue trasladado al Hospital Ramos Mejía

Un hombre cayó desde seis metros sobre un auto en Recoleta

Se desprendió la mochila en la que era llevado

Bariloche: un bebé rodó unos 15 metros por una pendiente de montaña

Junto con la licitación vinieron las protestas

CABA: construirán estacionamientos subterráneos debajo de las plazas

Por Santiago Brunetto
Las familias pagarán los gastos de los operativos

Córdoba multará las amenazas falsas de atentados en escuelas

Deportes

El conjunto de Diez pudo darlo vuelta en Parque Patricios

Torneo Apertura: Huracán cayó como local ante Argentinos

El equipo de Barros Schelotto no pudo con el de Madelón

Torneo Apertura: Vélez y Unión jugaron un partidazo en Liniers

Los partidos de hoy

Boca presenta este martes su equipo de memoria ante Cruzeiro en Brasil

Vuelven las noches coperas por la Libertadores y la Sudamericana