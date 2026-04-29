El Gobierno consigue otro guiño judicial para la reforma laboral

Central General de Trabajadores protesta por reforma laboral en Buenos Aires

AME9749. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 02/03/2026.- Personas sostienen carteles en una manifestación este lunes, frente a los tribunales de la Corte Suprema en Buenos Aires (Argentina). La Central General de Trabajadores (CGT) convoco una protesta y presento una demanda ante la Justicia argentina por considerar que la reforma laboral aprobada por el Congreso es inconstitucional. EFE/ Adan González

(Adan González/EFE)