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Cultura

CULTURA Rep presentó “Charly absoluto” junto a Fito Páez en la Feria del Libro

📰 “Charly es insoslayable en nuestras vidas”

“Siempre estuvo en la banda de sonido de mi oreja, de mi oído no absoluto”, dijo el dibujante e historietista sobre García. “Es un artista de artistas”, definió el rosarino.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
20260501 Rep, presentacion libro Charly Garcia. Fito Paez. Foto: Leandro Teysseire
"Cuando hacés un libro así tenés que hacer un personaje", sostuvo Rep en la presentación. (Leandro Teysseire)

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